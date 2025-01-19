Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не відкинув ідею направлення миротворчих військ для гарантування безпеки демілітаризованої зони в Україні в разі припинення вогню.

Про це пише Süddeutsche Zeitung, опублікованому напередодні.

“Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Ми, очевидно, зіграємо свою роль”, – сказав в інтерв’ю виданню Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

За його словами, це питання буде «обговорюватися в свій час».

Раніше британська преса повідомила, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон почали обговорювати можливість відправлення британських і французьких солдатів в Україну як миротворців у разі, якщо буде укладено угоду про припинення російсько-української війни.

16 січня Зеленський заявив, що розміщення іноземного військового контингенту в Україні обговорюють з тими країнами, які хочуть або спроможні це зробити, втім говорити про деталі, зокрема, щодо чисельності, за його словами, ще зарано.