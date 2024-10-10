Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою. Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву”, — заявив міністр.
За словами Умєрова, вони з британським колегою домовилися разом опрацювати список першочергових потреб, які фінансуються за рахунок заморожених російських активів. Ключове питання – інвестиції в українську оборонну промисловість.
“Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання – розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК”, – зазначив міністр.
Глава Міноборони додав, що представив своєму колезі план перемоги України Володимира Зеленського.
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