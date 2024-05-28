Ще 300 тисяч своїх військових біля кордону України планує розгорнути Російська Федерація.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Reuters.

За його словами, у Москві планують новий наступ в Україні.

На думку Умєрова, Кремль хоче відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати усю свою живу силу та вогневу потужність проти України.

“Вони й надалі переслідують свою мету – знищити нашу державу”, – сказав він.

Водночас Умєров наголосив, що майже половина необхідної західної військової допомоги прибуває до українських військових із запізненням.

“Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм (росіянам – ред.) проникнути в нашу державу”, – сказав Умєров.

Очільник Міноборони України висловив вдячність партнерам за військову допомогу, але зауважив, що кожна затримка приносила користь лише російським окупантам.