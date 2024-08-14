Про це повідомив глава Пентагону.
“Сьогодні я обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим пріоритетну допомогу у сфері безпеки та українські поточні операції на полі бою”, — написав Остін.
Він додав, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії.
Today, I spoke with my Ukrainian 🇺🇦 counterpart @rustem_umerov regarding priority security assistance and Ukraine’s ongoing battlefield operations. The United States remains committed to helping Ukraine defend against Russian aggression.
— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 14, 2024
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