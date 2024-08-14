Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили потреби України в артилерії та системах ППО – АрміяInform

Про це повідомив глава Пентагону.

“Сьогодні я обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим пріоритетну допомогу у сфері безпеки та українські поточні операції на полі бою”, написав Остін.

Він додав, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії.