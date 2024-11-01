Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневий відеодзвінок із міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якого обговорив актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках.

Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook.

Умєров зазначив, що окрему увагу було приділено залученню військових з КНДР до конфлікту проти України.

Крім того, обидві сторони підкреслили важливість подальшої підтримки США в розвитку оборонної індустрії України.