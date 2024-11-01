Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook.
Умєров зазначив, що окрему увагу було приділено залученню військових з КНДР до конфлікту проти України.
Крім того, обидві сторони підкреслили важливість подальшої підтримки США в розвитку оборонної індустрії України.
“Зі свого боку Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямі. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи збройні сили всім необхідним”, — додав Умєров.
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