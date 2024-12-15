Оксен Лісовий у межах робочої поїздки в Херсонську область перевірив, як проходить будівництво підземних шкіл у Малій Олександрівці, Білій Криниці та Високопіллі.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, Малоолександрівка, Біла Криниця та Високопілля — села та селища, які пройшли через російську окупацію. Поки що усі діти з цих громад навчаються дистанційно.

Лісовий також розповів, що навесні планується поступово відновлювати для дітей доступ до навчання в школах. Будівництво підземних шкіл йде активно. Зокрема, у Високопіллі об’єкт майже на фінальній стадії, і керівництво закладу вже планує, як організовуватиме позмінне навчання та підвозитиме учнів із сусідніх громад до школи.