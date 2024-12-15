Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
За його словами, Малоолександрівка, Біла Криниця та Високопілля — села та селища, які пройшли через російську окупацію. Поки що усі діти з цих громад навчаються дистанційно.
Лісовий також розповів, що навесні планується поступово відновлювати для дітей доступ до навчання в школах. Будівництво підземних шкіл йде активно. Зокрема, у Високопіллі об’єкт майже на фінальній стадії, і керівництво закладу вже планує, як організовуватиме позмінне навчання та підвозитиме учнів із сусідніх громад до школи.
“Відновлення для школярів доступу до очного навчання – пріоритет спільної урядової політики, на яку в цьому році було виділено 7,5 млрд грн субвенції. Херсонщина на ці цілі отримала 848 млн грн – це разом субвенція й дотація”, — поінформував міністр.