Мобілізація студентів, аспірантів, науковців, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не планується.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Публікація Лісового стала відповіддю на заяву народного депутата Романа Грищука, який припустив можливість мобілізації студентів та викладачів під час канікул.

“Щодо інформації, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, не передбачається”, – запевнив очільник Міносвіти.

За словами міністра, на урядовому рівні це питання не обговорюється. Крім того, будь-які суперечності у підзаконних актах або документах, ініційованих ЦОВВ, що можуть виникати у контексті цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію.