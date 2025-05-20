Сьогодні, 20 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яке проходитиме в Брюсселі. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт Міністерства закордонних справ України.

На заході міністр планує ознайомити своїх європейських колег з поточною ситуацією на фронті, а також з динамікою мирних ініціатив, що виникли після нещодавніх переговорів у Туреччині та контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.

Андрій Сибіга також підкреслить важливість підтримки міжнародного тиску на Росію, а також необхідність подальшої допомоги Україні для досягнення справедливого та тривалого миру.

Крім того, міністр акцентує на неподільності безпеки України та євроатлантичної спільноти, закликаючи до єдності та сили союзників у боротьбі з російською агресією.

Під час свого візиту до Брюсселя Сибіга проведе ряд зустрічей з африканськими колегами напередодні третьої міністерської зустрічі між ЄС та Африканським Союзом.