Чеслав Секерський у неділю, 24 листопада, зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє RMF24.

Польські фермери озвучили дві причини протесту на кордоні з Україною.

Перша – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Друга – “занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

Сам Секерський раніше заявляв, що його міністерство виступає проти угоди з країнами МЕРКОСУР.

Він додав, що Польща разом з Францією блокуватиме допуск на ринок ЄС продуктів харчування, які не відповідають стандартам безпеки.

Міністр також повідомив, що його відомство разом з Міністерством розвитку і технологій наразі готує позицію з цього питання, яка має бути прийнята Радою міністрів у вівторок.

Один з організаторів блокади Роман Кондров каже, що переговори з міністром можуть покласти край блокаді, якщо Секерський матиме конкретну пропозицію для фермерів.

Як зазначено, наразі фермери блокують пішохідний перехід цілодобово, змінюючи один одного кожні кілька годин.

Станом на 9 ранку в черзі на в’їзд в Україну стояли 37 вантажівок, а черга з легкових автомобілів сягала пів кілометра.