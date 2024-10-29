Міністр цифрової трансформації розповів, скільки пар вже одружилися в “Дії”

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, вже сотні пар сказали “Так” під час відеозв’язку, а ще сотні тисяч висловили свої пропозиції онлайн.
“Ми перші у світі технічно реалізували повний цикл одруження онлайн. В умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані, послуга особливо важлива. “Дія” дає змогу одружитися зручно та швидко й не відкладати кохання на потім”, — пише Федоров.
Процес дуже простий: потрібно подати заяву, вибрати дату та приєднатися до онлайн-церемонії з реєстратором.
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