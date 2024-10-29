Міністр цифрової трансформації розповів, скільки пар вже одружилися в “Дії”

Запуск онлайн-сервісу для укладення шлюбів у "Дії" відбувся менше ніж два місяці тому. За цей час в додатку відбулося 600 одружень і 1 300 000+ пропозицій.



Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вже сотні пар сказали “Так” під час відеозв’язку, а ще сотні тисяч висловили свої пропозиції онлайн.

“Ми перші у світі технічно реалізували повний цикл одруження онлайн. В умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані, послуга особливо важлива. “Дія” дає змогу одружитися зручно та швидко й не відкладати кохання на потім”, — пише Федоров.

Процес дуже простий: потрібно подати заяву, вибрати дату та приєднатися до онлайн-церемонії з реєстратором.