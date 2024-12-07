У п'ятницю в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки було призначено політконсультанта Сергія Бикова, який, за даними ЗМІ, раніше підтримував Віктора Медведчука. Мінкульт прокоментував скандальне призначення.

Про це пише Укрінформ.

За його інформацією, Міністерство культури та стратегічних комунікацій проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.

“Після зміни назви міністерства у вересні 2024 року до сфери нашої компетенції були віднесені питання стратегічних комунікацій та розпочався процес формування нової стратегії. Цей новий пріоритет вимагає від міністерства суттєвого посилення відповідних спроможностей існуючих структур у рамках міністерства. Однією з таких ключових структур є Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який до останнього часу мав статус підрозділу інформаційного агентства «Укрінформ». Цей статус не дозволяє Центру повною мірою реалізовувати нові завдання міністерства у сфері стратегічних комунікацій відповідно до викликів сьогодення. Інституційне посилення роботи Центру передбачене Планом заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління МКСК”, — сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що для реалізації процесу перереєстрації з’явилася об’єктивна необхідність тимчасового призначення Сергія Бикова, який свого часу працював у Центрі, на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Наджос наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерством буде проведено відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

Разом з тим, сам Сергій Биков опублікував пост у Facebook, де заперечив усі звинувачення щодо проросійської позиції та роботі на Медведчука.

“Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською”, — написав він.