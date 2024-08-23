В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, що Україна зацікавлена у пам'ятках, пов'язаних з українською історією, які розташовані на території Курської області Росії.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За словами Карандєєва, міністерство очікує на покращення безпекової ситуації, щоб можна було дослідити ці культурні об’єкти на територіях, які зараз контролюються українськими військами.

У відповідь на запитання, чи планує Міністерство культури здійснювати гуманітарні ініціативи на території Курської області Росії, яку взяли під контроль Збройні сили України, посадовець відповів:

“Ці території наразі мають статус зони бойових дій, там немає можливості проводити жодних гуманітарних цивільних заходів. Ба більше, будемо розуміти, що це закордонна територія, це не територія України. Водночас у нас, звісно, є інтерес, він пов’язаний із пам’ятками української історії, які розміщуються на цих землях, де ще не так давно офіційно проживали українці. Тому наш такий інтерес, звісно, до цих територій є… Очікуємо, коли з’явиться така можливість у безпековому контексті, щоб вивчити об’єкти культурної спадщини на місцях, і спільно з міжнародними організаціями знайти ті рішення, які в правовому полі дадуть нам змогу забезпечити збереження і відновлення об’єктів культурної спадщини, які становлять інтерес для України.”

Зокрема, мова йде про маєток гетьмана Івана Мазепи, розташований у селі Іванівське Курської області Росії. Цей об’єкт є не тільки архітектурною пам’яткою, але й важливим елементом української історії.

“Нам дуже хотілося б, щоб цей об’єкт був відреставрований і відновлений. Як і якими силами це буде зроблено, і наскільки він надалі увійде до переліку закордонних об’єктів українського культурного інтересу будемо бачити, спираючись на розвиток ситуації”, — додав в.о міністра.