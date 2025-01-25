Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу Святого Миколая, який понад сто років тому збудували католики.

Про це повідомляє пресслужба Римсько-католицької церкви.

За її даними, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді римсько-католицької церкви в Україні.

Церковники нагадують, що в 2005 році президент Віктор Ющенко доручив вжити заходи для повернення костелу громаді, проте доручення залишалося невиконаним.

“Архівні документи та історичні факти однозначно свідчать про те, що костел спершу був призначений для релігійних обрядів, а його перетворення на концертний зал було незаконним актом радянської влади”, — сказав під час судового засідання отець Павло Вишковський.

Сьогодні суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-католицької церкви.

Костел святого Миколая звели на початку XX століття, над ним працював архітектор Владислав Городецький. Під час так званої безбожної п’ятирічки більшовики закрили храм (у 1936 році). Через 42 роки його передали під створення Київського будинку органної та камерної музики, а з 1981-го храм працював як концертний зал. З 1990-х років у костелі відновили богослужіння та водночас проводили концерти.

Релігійна громада бореться за повернення костелу у свою власність. Петицію з вимогою про передання реєстрували на сайті Кабінету Міністрів. Як зазначають у Римо-католицькій церкві, хоча рішення про передання костелу було затверджено в документах уряду та в меморандумі між МКІП та парафією, цього досі не відбулося.

Навесні минулого року в Києві провели літургію в костелі святого Миколая, яка була присвячена передачі будівлі до релігійної громаді Римо-католицької Церкви. Міністерство культури та інформаційної політики мало зробити це ще до 1 травня 2024 року.