Про це йдеться у наказі Мінкультури.
Згідно з наказом, роботи з проєктування та будівництва мають бути законсервовані, включаючи реконструкцію алеї Героїв Небесної Сотні, облаштування пішохідної зони, благоустрою та озеленення території комплексу.
Будівництво меморіалу було ініційовано ще в 2017 році, однак процес затримався в 2019 році. Як пояснюють у команді музею, реалізація проєкту стала неможливою через арешт земельних ділянок за клопотанням Генпрокуратури та відсутність ефективних судових рішень щодо покарання винних у злочинах на Майдані.
Національний музей Революції гідності опинився в такій ситуації в результаті цих обставин.
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