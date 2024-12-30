Міністерство культури та інформаційної політики України прийняло рішення призупинити будівництво музею Революції гідності до завершення дії воєнного стану та протягом трьох років після його завершення.

Про це йдеться у наказі Мінкультури.

Згідно з наказом, роботи з проєктування та будівництва мають бути законсервовані, включаючи реконструкцію алеї Героїв Небесної Сотні, облаштування пішохідної зони, благоустрою та озеленення території комплексу.

Будівництво меморіалу було ініційовано ще в 2017 році, однак процес затримався в 2019 році. Як пояснюють у команді музею, реалізація проєкту стала неможливою через арешт земельних ділянок за клопотанням Генпрокуратури та відсутність ефективних судових рішень щодо покарання винних у злочинах на Майдані.

Національний музей Революції гідності опинився в такій ситуації в результаті цих обставин.