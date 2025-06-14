Трагічна стрілянина у Міннесоті: загибель законодавця та поранення сенатора

Про це повідомляють ABC News.

14 червня у штаті Міннесота, США, відбулися трагічні події, пов’язані зі стріляниною, внаслідок якої постраждали двоє законодавців-демократів. Напад стався у їхніх домівках, в результаті чого загинули член парламенту Мелісса Гортман та її чоловік.

Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали серйозні поранення і наразі перебувають у лікарні після операції. Правоохоронці активно розшукують стрільця, про що повідомляють новинні агенції.

Згідно з інформацією від поліції, нападник маскувався під представника правоохоронних органів. Озброєний чоловік стукав у двері жертв і закликав їх вийти, після чого відкрив вогонь.

Обидва інциденти сталися на відстані приблизно 13 км один від одного в містах Чамплін та Бруклін-парк, розташованих на північ від Міннеаполіса.

Мелісса Гортман та Джон Гоффман є членами Демократичної партії. Гортман раніше займала посаду спікера Палати представників штату Міннесота.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) приєдналося до розслідування цих трагічних подій. Губернатор Міннесоти Тім Вальц особисто відвідав місце події та активував Державний центр з надзвичайних ситуацій.

Пізніше губернатор підтвердив інформацію про загибель Мелісси Гортман та її чоловіка.

Згідно з даними Right Angle News Network, обидва законодавці нещодавно голосували проти позиції своєї партії. Зокрема, Гортман підтримала скасування безкоштовної медичної допомоги для нелегальних іммігрантів, а Гоффман приєднався до республіканців у Сенаті для ухвалення цього рішення.