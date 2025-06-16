Затримання підозрюваного у вбивстві законодавців Міннесоти в США

Про це пише Reuters.
У Сполучених Штатах Америки поліція затримала підозрюваного у вбивстві двох високопоставлених членів законодавчих зборів штату Міннесота, які представляли Демократичну партію. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.
Затриманим виявився 57-річний Венс Лютер Боелтер, якого арештували в неділю, коли він намагався видати себе за поліцейського. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці виявили три автомати АК-47, пістолет, а також список посадовців із зазначеними адресами.
Згідно з даними Reuters, Боелтер мав зв’язки з євангельськими церквами та стверджував, що є експертом з безпеки, маючи досвід роботи в таких регіонах, як сектор Газа та Африка.
Його звинувачують у двох вбивствах другого ступеня та двох спробах вбивства. За трьома з цих звинувачень йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, у Міннесоті сталися напади на двох законодавців. Обидва випадки сталися у їхніх домівках. За словами губернатора штату, член парламенту Мелісса Гортман та її чоловік загинули, тоді як сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали серйозні поранення і були прооперовані.
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