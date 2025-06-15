Озброєний напад на політиків у Міннесоті: пошук підозрюваного триває

Про це повідомляє Reuters.

Увечері 14 червня поліція Міннесоти разом із ФБР продовжили масштабний пошук озброєного чоловіка, який видавав себе за поліцейського і вбив Меліссу Гортман, високопоставлену членкиню законодавчих зборів штату від Демократичної партії, а також її чоловіка. Правоохоронці вже встановили особу підозрюваного.

Згідно з інформацією від правоохоронців, підозрюваним виявився 57-річний Венс Лютер Болтер, який також поранив сенатора Джона Гоффмана та його дружину. Після стрілянини в будинку Гортманів він втік пішки.

Підозрюваний залишив автомобіль, схожий на поліцейський позашляховик, в якому правоохоронці виявили «маніфест» та список потенційних цілей, серед яких були інші політики та установи.

“Болтера слід вважати озброєним та небезпечним, і, як вважається, він досі перебуває в районі Міннеаполіса та Сент-Пола,” – Дрю Еванс, начальник Бюро затримання кримінальних злочинців Міннесоти

Венс Болтер мав зв’язки з євангельськими церквами та стверджував, що має досвід роботи в Секторі Гази та Африці. Він також називав себе колишнім працівником компаній громадського харчування і був призначений до дорадчої Ради губернатора з розвитку робочої сили у 2016 році.

59-річний Девід Карлсон, який живе з Болтером, розповів, що востаннє бачив його у п’ятницю ввечері, а вранці суботи отримав від нього текстове повідомлення з натяком на можливу смерть.

У транспортному засобі, залишеному підозрюваним, знайшли список із близько 70 імен, серед яких були фахівці з абортів, законодавці Міннесоти та інших штатів, включно з Меліссою Гортман, Джоном Гоффманом та іншими жертвами.

До списку також входили десятки демократів, серед яких губернатор Тім Волз, член Палати представників США Ільхан Омар, сенатор Тіна Сміт та генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон.

Губернатор Міннесоти Тім Волз повідомив, що стрілець спочатку напав на Гоффманів у їхньому будинку в Чампліні, а потім поїхав до резиденції Гортманів, де й відбулася перестрілка.

“Це був акт цілеспрямованого політичного насильства. Мирний діалог – це основа нашої демократії. Ми не вирішуємо наші розбіжності насильством чи під дулом зброї.” – Тім Волз, губернатор Міннесоти

Напад на Гоффманів стався близько 2:00 ночі за центральним часом, після чого підозрюваний проїхав близько 8 км до будинку Гортманів. Двоє офіцерів, які прибули на місце, були обстріляні, відкрили вогонь у відповідь, але стрілець втік.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття та засудив напад, назвавши його цілеспрямованим актом насильства проти законодавців штату.

“Таке жахливе насильство не будуть терпіти у Сполучених Штатах Америки. Благослови Боже чудовий народ Міннесоти, справді чудового місця!” – Дональд Трамп, президент США

Наразі триває активний розшук підозрюваного, а постраждалі отримують медичну допомогу. Ситуація залишається напруженою, і правоохоронці закликають громадян бути пильними.