Міністерство оборони України має намір перетворити мобільний застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК. Також в планах відомства запуск онлайн-рекрутингу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в коментарі unn.ua.

За словами представниці Міноборони, частину послуг планують реалізувати вже восени, іншу – через певний час.

“Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів”, – розповіла посадовиця.

Також вона зазначила, що в планах Міноборони є ідея перетворити мобільний застосунок “Резерв+” в онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати легко та зручно за допомогою мобільного телефону.