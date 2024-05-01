Українське оборонне відомство співпрацюватиме з "однією з найбільших" супутникових компаній щодо обмеження космічної зйомки території України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони за підсумками зустрічі з керівництвом супутникової компанії.

З міркувань безпеки назва компанії не розголошується.

“Мета зустрічі – обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану”, – пояснили в міністерстві. “Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території”, – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона додала, що ця співпраця “має стати прикладом для інших супутникових компаній”.

Також оборонне відомство планує продовжити контракт зі супутниковою компанією для замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки, додали в міністерстві.