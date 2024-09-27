Новий сервіс дозволить користувачам вибирати військові посади, які найкраще відповідають їхньому досвіду, навичкам та уподобанням. Доступними будуть як бойові, так і небойові вакансії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, запуск нового сервісу рекрутингу у додатку “Резерв+” запланований на жовтень цього року.

“Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб додаток Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов’язаний, призовник чи резервіст міг вирішити свої питання у кілька кліків”, — зауважила представниця Міноборони.

Зазначається, що на початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ. Сам сервіс, як запевняють у відомстві, є зручним.

“Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення”, — пояснили в пресслужбі Міноборони.

Нагадаємо, що додаток “Резерв+” розпочав роботу 16 травня 2024 року. За цей час понад три мільйони українців скористалися додатком для оновлення своїх даних та отримання електронного військового документа.