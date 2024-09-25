Про це йдеться у звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.
Розвідка зазначає, що російські війська, ймовірно, продовжать тиск на цю добре укріплену частину фронту протягом наступного тижня.
Крім того, в центральній частині Донецької області ведуться бої в східній частині Торецька та на південь від Покровська, де російські війська досягли повільного, але поступового просування в районі Часового Яру.
“Ймовірно, що російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці фронту, щоб досягти більш значного ефекту”, — наголошується у зведенні.
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