За даними британської розвідки, російські окупаційні війська досягли нових успіхів у районі міста Вугледар Донецької області, що створює загрозу для міста з трьох боків.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

Розвідка зазначає, що російські війська, ймовірно, продовжать тиск на цю добре укріплену частину фронту протягом наступного тижня.

Крім того, в центральній частині Донецької області ведуться бої в східній частині Торецька та на південь від Покровська, де російські війська досягли повільного, але поступового просування в районі Часового Яру.

“Ймовірно, що російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці фронту, щоб досягти більш значного ефекту”, — наголошується у зведенні.