Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
БпАК “Громило” розроблений для виконання завдань проти живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.
Комплекс обладнаний рамою з композитних матеріалів та потужним двигуном, що дозволяє доставляти бойовий заряд на значну відстань.
Зазначається, що “Громило” здатний працювати як вдень, так і вночі, а також має малу вразливість до радіоелектронних засобів боротьби противника.
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