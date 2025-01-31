Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

БпАК “Громило” розроблений для виконання завдань проти живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Комплекс обладнаний рамою з композитних матеріалів та потужним двигуном, що дозволяє доставляти бойовий заряд на значну відстань.

Зазначається, що “Громило” здатний працювати як вдень, так і вночі, а також має малу вразливість до радіоелектронних засобів боротьби противника.