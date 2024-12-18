Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Цей пристрій призначений для логістичного забезпечення військових, транспортування боєприпасів, спорядження, а також евакуації поранених з небезпечних зон.
Головне управління забезпечення життєвого циклу озброєння і військової техніки зазначило, що цей комплекс вже активно використовується українськими захисниками в умовах бойових дій. Його можливості дозволяють адаптувати пристрій для виконання завдань різної складності, включно з використанням бойових модулів.
“CRAB-LS оснащений безшумним високотяговим електродвигуном і всюдихідними шинами, які дають змогу долати болотисті місцевості, піщані насипи, неглибокі рови та інші складні перешкоди”, – заявили в Міноборони.
Окрім логістичних функцій, комплекс довів свою ефективність у районі інтенсивних бойових дій, де вже доставив десятки тонн вантажів, включно з боєприпасами та провізією. Завдяки його роботі були врятовані життя багатьох військових, адже за допомогою CRAB-LS евакуювали десятки поранених.
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