Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
“Зубр” оснащений незалежною підвіскою, яка забезпечує чудові ходові характеристики. Завдяки цьому броньовик здатен долати складні ділянки місцевості на відносно високих швидкостях, включаючи неглибокі водні перешкоди.
Захисні властивості автомобіля дозволяють мінімізувати ризик уражень військовослужбовців від стрілецької зброї. Окрім того, спеціальна конструкція зменшує небезпеку травмування пасажирів при підриві на мінах чи фугасах.
“Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу або евакуації поранених”, – зазначили в Міноборони.
Компактний і маневрений, «Зубр» стане важливим доповненням до парку бронетехніки Сил оборони, сприяючи успішному виконанню бойових завдань в умовах сучасної війни.
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