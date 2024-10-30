Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

“Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора «Печеніг».”, – йдеться у повідомленні.

Пресслужба повідомила, що кулемет оснащений швидкозмінним стволом, який дає змогу майже безперервно вести вогонь, а також регульованим газовим клапаном для контролю інтенсивності стрільби.

У пресслужбі додали, що ця зброя має міцний корпус і ствол, розраховані на надійну роботу в умовах як надзвичайно низьких температур, так і в тропічному кліматі.