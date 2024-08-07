У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах вогнемет піхотний реактивний, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК.

Про це йдеться на сайті МО.

Українську армію посилить переносний піхотний реактивний вогнемет власного виробництва. Зброю використовуватимуть для враження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога, живої сили за укриттями, а також перепонами та на відкритій місцевості.

У відомстві додають, що цей вогнемет оснащений реактивною гранатою із термобаричною сумішшю. Завдяки фугасній дії вибуху цієї гранати еквівалентний детонації артилерійському снаряду великого калібру, а на місці влучання з’являється шар вогню. Земля навколо “прильоту” займається й починає горіти при 2500 градусах за Цельсієм.

За словами Міноборони, такий снаряд становитиме загрозу для російських солдатів у радіусі понад 50 м від епіцентру вибуху. Наголошують, що ця зброя буде ефективною під час штурмових дій в міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо.