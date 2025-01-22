Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Окрім того, він здатний працювати в діапазоні температур від -20 до +45 градусів та витримувати сильний вітер. Активний час роботи безпілотника без підзарядки становить кілька годин.

Особливістю комплексу є його робоча висота, яка знаходиться поза досяжністю більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника, що забезпечує додаткову ефективність в умовах бойових дій.

“Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.