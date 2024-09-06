Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ польову модульну кухню МК-500 вітчизняного виробництва. Вона призначена для приготування їжі у польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У Міноборони розповіли, що нову модульну кухню для потреб Збройних Сил України виготовили на одному з вітчизняних підприємств ОПК. За основу для виробу українські інженери взяли 20-футовий морський контейнер. До місця виконання завдань кухню доставляють на причепі або автомобільному базовому шасі, яке має стандартні кріплення для такого габаритного вантажу.

Зазначається, що термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та устаткуванням — 2 години. Працює в такому модулі одночасно шість кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення, цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов.

“Для автономності роботи модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу: насосну станцію, дренажний насос для відкачування відходів, кондиціонери, каналізаційний жировловлювач, витяжні системи для кухонного обладнання, пароконвектомати, електричні плити, холодильники тощо. А також дизель-генератор”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві стверджують, що у військах вже є понад 20 таких кухонь. Військові кухарі позитивно оцінили польову кухню-трансформер і зазначили, що перелік її обладнання часто перевершує устаткування сучасних стаціонарних закладів харчування ресторанного типу.