Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Міноборони схвалило постачання до Збройних сил України нового бронетранспортера “Хорунжий”, який є вдосконаленою версією радянського БТР-60.

Корпус “Хорунжого” виготовлений з високоякісної фінської сталі, що підвищує його балістичний захист без збільшення ваги машини. Бронетранспортер забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм по всьому периметру, а лобова броня здатна витримати постріл з крупнокаліберного кулемета на відстані 10 метрів. Спеціальна конструкція днища та протимінні сидіння захищають екіпаж і десант від вибухів потужністю до шести кілограмів тротилу.

Завдяки дизельному двигуну потужністю 330 кінських сил, “Хорунжий” значно перевершує БТР-60 за потужністю і може розвивати швидкість понад 80 км/год, забезпечуючи запас ходу більше 500 км. У порівнянні зі своїм попередником, новий БТР має покращене компонування, що забезпечує кращу ергономіку та комфортне десантування через задню частину машини.

Бронетранспортер оснащений сучасною електронікою, включно з відеокамерами для огляду, системою кондиціонування та автономним генератором, який дозволяє функціонувати навіть при вимкненому двигуні.

Озброєння “Хорунжого” включає бойовий модуль, який може бути оснащений кулеметом калібру 14,5 мм або гарматою 30×113 мм. Машина може випускатися в шести різних модифікаціях.