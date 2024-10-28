Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Цю рушницю можна застосовувати для ведення бою в обмежених умовах, а також для боротьби з ворожими FPV-дронами при використанні мисливських набоїв зі шротом.
Зазначається, що Safari HG-105M розрахований на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кг.
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