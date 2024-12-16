Міноборони допустило до використання новий ударний БПЛА SOVA

Про це повідомили у відомстві.
Зазначається, що цей БПЛА має кілька кілограмів бойового навантаження та здатний ефективно працювати в різних погодних умовах.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив, що кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій від військових.
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