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Міноборони допустило до використання новий ударний БПЛА SOVA

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання новий український ударний безпілотник SOVA 10.

Понеділок, 16 грудня 2024, 14:53

Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що цей БПЛА має кілька кілограмів бойового навантаження та здатний ефективно працювати в різних погодних умовах.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив, що кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій від військових.

Теги: БПЛА SOVA, Міноборони, БПЛА

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