Міністерство оборони затвердило український багі "Варан" для використання в ЗСУ. Його призначено для транспортування військових, евакуації поранених і доставки боєприпасів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Повідомляється, що багі “Варан” було спроєктовано та виготовлено на українському підприємстві. Основу машини складає силовий каркас, який призначений для експлуатації в екстремальних умовах.

На багі встановлено потужний турбодизельний двигун і автоматичну 5-ступінчасту коробку передач. Більшість компонентів, таких як вузли та механізми, є комплектуючими від провідних світових автовиробників.

За даними відомства, багі проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту та експлуатації автомобілів. Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

“Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Місткості бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску “Варан” розвиває швидкість понад 100 км/год”, — повідомили у Міністерстві.