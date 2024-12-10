Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання сучасний роботизований комплекс Droid TW 12.7. Цей бойовий пристрій оснащений кулеметом Browning калібру 12.7 мм і створений для виконання завдань у найскладніших умовах

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розробка продемонструвала свою надійність під час випробувань у реальних бойових умовах. Унікальні характеристики Droid TW 12.7 включають дистанційне управління через планшет і цифровий зв’язок, що забезпечує ефективність на полі бою.

“В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України. Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам”, – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Droid TW 12.7 став важливою складовою модернізації українських збройних сил, що поступово інтегрують передові технології. Комплекс надає захисникам України ефективні інструменти для успішного виконання завдань у сучасній війні, підвищуючи технологічну перевагу армії над ворогом.