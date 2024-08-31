Очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Росія може бути причетною до вибухів на військовому виробництві в Німеччині.

Про це він заявив у дискусії під час конференції GLOBSEC.

Міністр повідомив, що гібридні атаки Росії на країни НАТО почалися ще до обговорення Альянсом таких методів ведення війни. Естонія зазнає цих атак, включаючи кібератаки, з 2007 року, які з часом еволюціонували у фізичні напади та вибухи.

Він підкреслив, що є докази організації цих атак урядом Росії, який тестує межі реакції НАТО. Міністр вважає, що подібні дії спостерігаються і в інших країнах Альянсу.

“Німеччина зараз буде детально розслідувати атаки на військове виробництво, яка відбулася учора. І я не здивуюся, якщо зрештою виявиться, що це було влаштовано ФСБ. Бо це саме те, що вони роблять – атакують на нашу оборонну промисловість”, – припустив Певкур.

Міністр висловив занепокоєння щодо невизначеності реакції Альянсу на певні події, підкреслюючи важливість визначення моменту, коли ситуація може вимагати активації статті 5.