Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув до Києва 11 листопада, де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х.

Під час зустрічі він підтвердив, що Естонія продовжить військову підтримку України і вже затвердила новий пакет допомоги, який включає одяг, стрілецьку зброю та інші ресурси, необхідні для Збройних сил України.

“По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги, що містить одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети надійдуть вже наступного року (0,25% ВВП)”, – заявив Певкур.

Ця нова допомога від Естонії відповідає 0,25% від валового внутрішнього продукту країни і є частиною довгострокової підтримки, яку Таллінн надає Україні.

Нагадаємо, що Естонія планує надавати Україні військову допомогу з власної оборонної промисловості. Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про намір змінити формат підтримки, акцентуючи на продукції естонських виробників.