Про це повідомляє ERR.
За його словами, цей випадок демонструє застосування зовсім іншої системи озброєнь, яка раніше не використовувалася.
“Росія заявила, що цей удар є відповіддю на застосування Україною західних ракет Storm Shadow і ATACMS по цілях на її території”, – зазначив Каю.
Він наголосив на незвичності цього інциденту, підкресливши високу вартість міжконтинентальних балістичних ракет порівняно з іншими озброєннями, які використовуються російськими військовими на щоденній основі.
“Чи настане за цим застосування чогось подібного, поки що незрозуміло, але, найімовірніше, це політичний сигнал”, – додав представник естонського Міноборони.
Каю також розповів про ситуацію на фронті в Україні, зазначивши, що бої тривають по всій лінії зіткнення. Російські війська, попри великі втрати, продовжують просування. У деяких випадках співвідношення втрат становить одного загиблого на метр відвойованої території. Така тактика вказує на відсутність стратегічної зміни підходу з боку російського командування.