Голова відділу боєготовності естонського Міноборони Герт Каю заявив, що використання Росією нової балістичної ракети "Кедр" під час удару по Україні є, ймовірно, політичним сигналом.

Про це повідомляє ERR.

За його словами, цей випадок демонструє застосування зовсім іншої системи озброєнь, яка раніше не використовувалася.

“Росія заявила, що цей удар є відповіддю на застосування Україною західних ракет Storm Shadow і ATACMS по цілях на її території”, – зазначив Каю.

Він наголосив на незвичності цього інциденту, підкресливши високу вартість міжконтинентальних балістичних ракет порівняно з іншими озброєннями, які використовуються російськими військовими на щоденній основі.

“Чи настане за цим застосування чогось подібного, поки що незрозуміло, але, найімовірніше, це політичний сигнал”, – додав представник естонського Міноборони.

Каю також розповів про ситуацію на фронті в Україні, зазначивши, що бої тривають по всій лінії зіткнення. Російські війська, попри великі втрати, продовжують просування. У деяких випадках співвідношення втрат становить одного загиблого на метр відвойованої території. Така тактика вказує на відсутність стратегічної зміни підходу з боку російського командування.