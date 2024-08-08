Зазначається, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.

“Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі”, – йдеться в огляді оборонного відомства Франції.

У міноборони Франції зауважили, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.