Про це повідомили у Міністерстві оборони Франції.
Зазначається, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.
“Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі”, – йдеться в огляді оборонного відомства Франції.
У міноборони Франції зауважили, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.
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