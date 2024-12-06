Міноборони готує звільнення “у найкоротший термін” начальника Академії сухопутних військ через скарги курсантів

Таке рішення було оголошене першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком під час години запитань до уряду, передає “Громадське”.

“Що стосується Ткачука — рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений”, — сказав Гаврилюк.

Це сталося на тлі низки серйозних скарг від курсантів академії, які стверджують, що в навчальному закладі мали місце випадки цькування, приниження, булінгу та інші порушення.

Зокрема, курсанти повідомляли про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування, а також вимагання грошей на “ротну касу” для покриття різних витрат, таких як купівля принтера, мийних засобів і паперу.

Один із тих, хто подав скаргу, курсант Олександр Попович, приїхав до парламенту, щоб свідчити перед Тимчасовою слідчою комісією. У відповідь під час шикування начкурсу попередив його, що “по ньому буде проведено службове розслідування”.

Тоді Попович звернувся з проханням поставити питання, але отримав грубу, нецензурну відповідь. У відповідь на публічні приниження курсант покинув строй, за що йому було винесено сувору догану. Матеріали розслідування були передані до ДБР для порушення кримінальної справи за непокору. У відповідь Попович подав позов до суду проти навчального закладу.

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