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05 грудня

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Міноборони готує звільнення “у найкоротший термін” начальника Академії сухопутних військ через скарги курсантів

Міністерство оборони України готує звільнення начальника Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

П’ятниця, 6 грудня 2024, 13:19

Павло Ткачук

Таке рішення було оголошене першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком під час години запитань до уряду, передає “Громадське”.

“Що стосується Ткачука — рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений”, — сказав Гаврилюк.

Це сталося на тлі низки серйозних скарг від курсантів академії, які стверджують, що в навчальному закладі мали місце випадки цькування, приниження, булінгу та інші порушення.

Зокрема, курсанти повідомляли про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування, а також вимагання грошей на “ротну касу” для покриття різних витрат, таких як купівля принтера, мийних засобів і паперу.

Один із тих, хто подав скаргу, курсант Олександр Попович, приїхав до парламенту, щоб свідчити перед Тимчасовою слідчою комісією. У відповідь під час шикування начкурсу попередив його, що “по ньому буде проведено службове розслідування”.

Тоді Попович звернувся з проханням поставити питання, але отримав грубу, нецензурну відповідь. У відповідь на публічні приниження курсант покинув строй, за що йому було винесено сувору догану. Матеріали розслідування були передані до ДБР для порушення кримінальної справи за непокору. У відповідь Попович подав позов до суду проти навчального закладу.

Теги: Академія сухопутних військ імені Сагайдачного, Павло Ткачук

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