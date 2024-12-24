Міністерство оборони України звернулося до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із проханням продовжити термін підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців у період воєнного стану. Відомство пропонує відтермінувати розгляд документа до 18 березня 2025 року.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерело в парламентському комітеті.

Зазначається, що відповідне прохання викладено у листі міністра оборони Рустема Умєрова.

У листі зазначається, що Міноборони вже підготувало законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізмів ротації військових, а також визначення нових правил звільнення зі служби під час воєнного стану. Зокрема, пропонується оновити нормативну базу, яка регулює умови ротації та звільнення тих військовослужбовців, які тривалий час перебувають у зонах активних бойових дій.

Проєкт був направлений на розгляд Генерального штабу ЗСУ та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, однак Генштаб його не підтримав. Аргументація полягає в необхідності мати на військовому обліку достатній резерв військово-навченого персоналу та забезпечити залучення громадян на службу у відповідних обсягах.

“За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів”, – йдеться повідомленні.

Міноборони також запропонувало два альтернативні варіанти законопроєкту, які спрямовані на часткове розв’язання питання. Перший варіант передбачає відправлення військовослужбовців, які безперервно служили протягом 36 місяців, зокрема 18 із них у бойових діях, на реабілітацію строком до двох місяців із подальшою одноразовою відпусткою тривалістю 30 днів. Другий варіант пропонує надання такої ж категорії військових одноразової відпустки тривалістю 90 днів із збереженням грошового забезпечення.

Також обидва варіанти містять пропозицію зобов’язати командирів ротаційно відводити військових, які безперервно брали участь у бойових діях протягом 90 діб.

“Зазначені альтернативні законопроєкти потребують детального обговорення та прийняття відповідного рішення на рівні керівництва держави. З огляду на викладене, просимо відтермінувати строки виконання завдання, визначеного підпунктом 1.40 Плану 3633-ІХ (йдеться про напрацювання законопроєкту щодо умов демобілізації – УП), до 18 березня 2025 року”, – йдеться у дописі.

Останній абзац листа наголошує на необхідності ретельного опрацювання законодавчих ініціатив, що передбачають демобілізацію, з урахуванням обороноздатності країни та наявних мобілізаційних ресурсів. Таким чином, Міноборони пропонує відкласти прийняття остаточного рішення, аби забезпечити зважений підхід до питання звільнення військових зі служби.