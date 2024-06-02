Глава китайського Міністерства оборони Дун Цзюнь заявив, що будь-хто, хто наважиться відокремити Тайвань від Китаю, "буде розібраний на шматки та зазнає загибелі".

Про це він сказав на конференції «Діалог – Шангрі Ла» в Сінгапурі у неділю, 2 червня.

Дун Цзюнь також попередив про «обмеження» стриманості Пекіна в Південно-Китайському морі, де Китай бере участь у все більш ворожих зіткненнях з філіппінськими кораблями.

«Китай зберіг достатню стриманість перед обличчям порушень прав і провокацій, але цьому є межі», — сказав китайський міністр.

Зазначимо, що заява Дун Цзюня пролунала за тиждень після військових навчань Китаю навколо самоврядного Тайваню і попереджень про війну після інавгурації нового президента Лая Цінде.

«Народно-визвольна армія Китаю завжди була незламною і потужною силою, що захищає об’єднання батьківщини, і вона завжди діятиме рішуче і потужно, щоб присікти незалежність Тайваню і гарантувати, що він ніколи не матиме успіху у своїх спробах», — заявив Цзюнь.

За словами професора Рорі Медкалфа, експерта з національної безпеки, ця заява очільника Міноборони Китаю є “найбільш відвертою залякувальною промовою”, яку він чув від китайського представника за останні 20 років.