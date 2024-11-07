Міністерство оборони України офіційно кодифікувало бронеавтомобіль UAT-TISA, дозволивши його використання у складі Сил оборони. Машина забезпечує надійний захист екіпажу і здатна виконувати різноманітні бойові завдання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що цей український бронеавтомобіль може бути адаптований для широкого кола завдань, завдяки можливості встановлення додаткових пристроїв і обладнання відповідно до поставлених вимог.

UAT-TISA побудована на базі шасі перевіреного позашляховика відомого світового автовиробника, на яке було встановлено спеціально розроблену бронекапсулу. Вона захищає екіпаж від обстрілів зі стрілецької зброї, а також дозволяє встановлення кулемета на турелі для додаткового вогневого прикриття.

“Протимінний захист автомобіля витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем, що забезпечує підвищену безпеку екіпажу”, – зазначено в повідомленні.

UAT-TISA відрізняється високими динамічними показниками, прохідністю і плавністю ходу. Ємність паливних баків дозволяє бронеавтомобілю долати понад 1 000 кілометрів на одній заправці, що робить його ефективним для виконання довготривалих місій у зоні бойових дій.