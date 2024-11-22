Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Чотиривісний транспортний засіб призначений для руху в умовах складного рельєфу. Він здатен впевнено долати сипучі ґрунти, круті схили та густі підліски, а також перешкоди на воді та болотисті території.
Потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до пів тони вантажу.
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