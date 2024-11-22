Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання чотиривісний всюдихід-амфібію Argo Aurora для Сил оборони. Це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Чотиривісний транспортний засіб призначений для руху в умовах складного рельєфу. Він здатен впевнено долати сипучі ґрунти, круті схили та густі підліски, а також перешкоди на воді та болотисті території.

Потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до пів тони вантажу.