Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін прокоментував результати перевірки у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Він вважає, що цей випадок є прикладом здатності армії до «ефективних трансформацій».

Про це він сказав в інтерв’ю NV.

За його словами, публічні скандали у війську є ознакою небайдужості суспільства та його залученості. У такий спосіб громадянське суспільство може впливати на покращення негативних моментів у війську, каже Лазуткін.

Щодо розслідування у 59 ОМБр, речник Міноборони зазначив, що військове керівництво «доволі оперативно відреагувало» на прохання перевірки й «не сліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень».

Це, за його словами, «свідчить про те, що наш народ і наша армія здатні до ефективних трансформацій». На думку Лазуткіна, в Росії такого б не відбувалося, тим часом в Україні «дослухаються до інфлюенсерів, голосів громадянського суспільства».

Нагадаємо, що парамедик Катерина Поліщук (Пташка) закликала Володимира Зеленського, як верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила.

Вона заявила про факти злочинних наказів; свідомої недбалості; нехтування життям та здоровʼям особового складу; дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців; егоїзму та сліпого карʼєризму; усунення всіх «незгодних» командирів; пригнічення бойового духу та приниження особового складу.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Встановлено тільки окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.