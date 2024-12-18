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Міноборони: Начальника Академії сухопутних військ Ткачука звільнили з посади

Начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнено з посади за наказом міністра оборони України.

Середа, 18 грудня 2024, 20:43

Павло Ткачук

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що під час робочого візиту Володимира Зеленського до Львова міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про результати аудиту діяльності Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Перевірка, проведена Головною інспекцією Міністерства оборони (ГІМО), виявила численні порушення у роботі закладу.

На основі результатів аудиту Президент доручив негайно вжити заходів для виправлення ситуації.

“Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про порушення прав курсантів у Академії

Курсанти академії повідомляли про низку серйозних скарг. Зокрема, вони стверджували, що в навчальному закладі мали місце випадки цькування, приниження, булінгу та інші порушення.

Зазначалось про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування, а також вимагання грошей на “ротну касу” для покриття різних витрат, таких як купівля принтера, мийних засобів і паперу.

Один із тих, хто подав скаргу, курсант Олександр Попович, приїхав до парламенту, щоб свідчити перед Тимчасовою слідчою комісією. У відповідь під час шикування начкурсу попередив його, що “по ньому буде проведено службове розслідування”.

Тоді Попович звернувся з проханням поставити питання, але отримав грубу, нецензурну відповідь. У відповідь на публічні приниження курсант покинув строй, за що йому було винесено сувору догану. Матеріали розслідування були передані до ДБР для порушення кримінальної справи за непокору. У відповідь Попович подав позов до суду проти навчального закладу.

Теги: Академія сухопутних військ імені Сагайдачного, Павло Ткачук

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