Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, це новий етап співпраці з партнерами, який дозволить отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників. Він підкреслив, що це, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації української армії.

Пряме контрактування — частина стратегії щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності Збройних сил України.

8 червня у Міноборони повідомляли, що з березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.