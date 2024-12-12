Про це домовилися під час зустрічі заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника з міжнародним радником з питань професійної військової освіти від Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.
Зазначається, що до першої групи українських інструкторів, що відправляться на навчання в Литву, увійдуть 30 осіб. Після завершення курсів вони зможуть застосовувати набуті знання в українських навчальних центрах, покращуючи підготовку військовослужбовців.
“Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки”, – наголосив Мельник.
Крім того, на зустрічі обговорювалося оновлення навчальних програм з бойової стрільби. Вже в наступному році на базі двох навчальних закладів Міноборони планується запуск пілотного проєкту з підготовки інструкторів з курсу стрільб за підтримки НАТО.
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