У 2025 році українські інструктори з базової загальної військової підготовки пройдуть навчання в Литві, щоб впроваджувати нові підходи в підготовці військовослужбовців.

Про це домовилися під час зустрічі заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника з міжнародним радником з питань професійної військової освіти від Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.

Зазначається, що до першої групи українських інструкторів, що відправляться на навчання в Литву, увійдуть 30 осіб. Після завершення курсів вони зможуть застосовувати набуті знання в українських навчальних центрах, покращуючи підготовку військовослужбовців.

“Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки”, – наголосив Мельник.

Крім того, на зустрічі обговорювалося оновлення навчальних програм з бойової стрільби. Вже в наступному році на базі двох навчальних закладів Міноборони планується запуск пілотного проєкту з підготовки інструкторів з курсу стрільб за підтримки НАТО.