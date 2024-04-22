Про це повідомляє держсекретар Міноборони ФРН Сімтьє Меллер перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі, передає Укрінформ.

«ФРН уже передала численні системи ППО, але ситуація засвідчує, що Україна потребує більшого захисту і можливостей відбивати атаки, які здійснюються з великої відстані, а саме ще до того, як російські літаки випускають свої снаряди», – зазначила Сімтьє Меллер.

Держсекретар Міноборони Німеччини також нагадала про спільну ініціативу міністрів оборони та закордонних справ ФРН щодо пошуку засобів ППО для України, які закликають усіх партнерів знайти можливості передати додаткові системи.

Крім того, за словами Меллер, Україні вже передано “кілька тисяч артилерійських боєприпасів” з німецьких запасів і “протягом року буде поставлено ще приблизно пів мільйона”.