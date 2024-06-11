Німеччина спільно з союзниками вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, частину з яких уже передали Києву.

Про це оголосив міністр оборони Німеччини Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня на землі Мекленбург-Передня Померанія.

Голова німецького Міноборони нагадав, що кілька тижнів тому був в Одесі, де на власні очі побачив наслідки російських ракетних ударів і оголосив про черговий пакет допомоги.

“І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні”, – додав він.

Пісторіус уточнив, що перехоплювачі надають у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО разом із Данією, Нідерландами та Норвегією.

“32 з цих перехоплювачів уже були передані за останні два дні, а решта 68 будуть надані в найближчі тижні”, – додав німецький міністр.