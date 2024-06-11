Про це оголосив міністр оборони Німеччини Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня на землі Мекленбург-Передня Померанія.
Голова німецького Міноборони нагадав, що кілька тижнів тому був в Одесі, де на власні очі побачив наслідки російських ракетних ударів і оголосив про черговий пакет допомоги.
“І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні”, – додав він.
Пісторіус уточнив, що перехоплювачі надають у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО разом із Данією, Нідерландами та Норвегією.
“32 з цих перехоплювачів уже були передані за останні два дні, а решта 68 будуть надані в найближчі тижні”, – додав німецький міністр.
- Німеччина підписала декларацію щодо підтримки відновлення України після війни
- Шольц: Німеччина передасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T та Gepard
- Президент України прибув до Німеччини