13 січня 2025 року відбулося засідання Комісії, яка відповідає за формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. На цьому засіданні оголосили новий склад антикорупційної ради.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За підсумками всеукраїнського онлайн-голосування до складу Ради увійшли 15 представників громадських організацій:

Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира)

Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія)

Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира)

Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира)

Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира)

Бріт Ореста Павлівна (БОН)

Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира)

Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство)

Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія)

Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)

Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія)

Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю)

Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю)

Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство)

Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю)

Новий склад Ради працюватиме над забезпеченням громадського контролю за відсутністю толерантності до корупції в секторі оборони.

Зазначається, що під час онлайн-голосування не виявлено жодних технічних втручань, які могли б суттєво вплинути на його результати. Кожен учасник рейтингового голосування має можливість перевірити, як було зараховано його голос (без розкриття особистих даних), а також підрахувати загальну кількість голосів за кожного кандидата.

Нагадаємо, що 25 грудня вже стартувало онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Однак цей процес викликав значний резонанс через технічні проблеми, можливі маніпуляції та часові розбіжності, які залишали більше запитань, ніж відповідей. Тоді наша редакція зацікавилася ситуацією з голосуванням, тож ми дослідили, що саме пішло не так і чому результати викликали підозри.

Дивіться наше попереднє розслідування про можливі маніпуляції під час першої спроби голосування на YouTube-каналі “МЕЖА”.