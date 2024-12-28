Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема уряд затвердив порядок видачі посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагають Силам оборони України.

У документі визначається:

“Завдяки рішенню Уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог. Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців”, — пояснив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.